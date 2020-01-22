شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ستنفق 136.1 مليون دولار على البنية التحتية بعد فيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة ذا ناشيونال التى تصدر من أبوظبى أن الإمارات ستنفق 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار) على الحماية من الفيضانات والبنية التحتية للنقل بعد عواصف قوية أسفرت عن أضرار فى أنحاء الدولة هذا الشهر. وغمرت مياه الأمطار الغزيرة على غير العادة طرقا وألحقت أضرارا بمنازل ومبان أخرى.

ونقلت الصحيفة أمس الثلاثاء عن وزير تطوير البنية التحتية عبد الله بن محمد النعيمى قوله إن سدودا وجسورا علوية ستُشيد لتخفيف التعطيل الناجم عن الفيضانات.

وأضاف "تعلمنا درسا جديدا بعد الأمطار الأخيرة، وبدأت بعض المشروعات بالفعل".

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ولم يحدد تقرير الصحيفة مكان تشييد السدود والجسور. وتتألف دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات.

وذكر النعيمى، الذى تولى منصبه فى 2016 وعمل فى وزارة الأشغال العامة السابقة منذ 2005 على الأقل، أن العواصف كانت أسوأ ما شهد خلال عمله.

وذكرت الصحيفة أن السكان الذين لحقت بهم أضرار من الفيضانات فى إمارة رأس الخيمة بشمال البلاد سيتلقون تعويضا.