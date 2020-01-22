الاقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف بشأن فيروس فى الصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف بشأن فيروس فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وتقليل المستثمرين من أهمية أى أثر مباشر على الاقتصاد العالمى من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا فى الصين.

وهبط الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 1551.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش. ويوم الثلاثاء، تراجعت الأسعار 1% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 15 يناير عند 1545.96 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1551 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مع تهدئة رد فعل الصين على انتشار الفيروس للمخاوف من وباء عالمى، على الرغم من أن القلق بشأن تضرر الطلب المحلى والسياحة مستمر.

كما يتعرض الذهب لضغوط إذ ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزى العملات الأخرى.

Advertisements

وستحتفل الصين بالعام القمرى الجديد، وهو مناسبة رئيسية لشراء الذهب فى المنطقة، اعتبارا من نهاية الأسبوع الجارى. لكن المستثمرين قلقين من العدوى إذ يسافر مئات الملايين من أجل عطلة العام الجديد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.6% إلى 2415.25 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.2% إلى 17.73 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 997.30 دولار.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف بشأن فيروس فى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا