شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: 2 مليار جنيه حجم سوق "إكسسوار" الموبايل بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول رفيع بسوق أجهزة الموبايل، أن حجم سوق إكسسوارات الهاتف المحمول الأصلية يصل إلى نحو 2 مليار جنيه على أقصى تقدير وذلك بالنسبة للشركات الكبرى التى سجلت مصانعها فى الخارج، وتمثل 10% فقط من حجم سوق الإكسسوارات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرار تسجيل المصانع لشركات الموبايل بالخارج يسرى ايضا على "إكسسوار" الهاتف، والأصلى منها يكون عادة بجودة عالية ومرتفع الثمن مقارنة بتلك المقلدة والتى تدخل السوق بشكل غير قانونى.

ومن أشهر تلك الإكسسوارات هى واقيات الشاشات وعصا السلفى وحامل الهاتف، الجراب، السماعة، الوصلات، الشاحن، بالإضافة إلى استخدامات أخرى للهاتف مثل "الباور بنك" وغيرها من الإكسسوارات التى لا غنى عنها لعملاء الهاتف الذكى.

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وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى وقت سابق عن ارتفاع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لتصل إلى 95.25 مليون اشتراك، بنهاية اكتوبر 2019 بنسبة انتشار بلغت نحو 95.90%، وذلك بأحدث تقرير لها، مقارنة بنحو 94.90 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019 و94.31 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018، فيما وصل عدد مشتركى الهاتف الثابت إلى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 وبالمقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و7.51 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018.

ووصلت نسبة مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول إلى 40.60% بنهاية اكتوبر 2019 ومقارنة بنحو 40.22% بنهاية سبتمبر 2019 و35.99% بنهاية اكتوبر 2018.

ووصل عدد مستخدمو الانترنت عن طريق المحمول إلى نحو 38.67 مليون بنهاية أكتوبر 2019 وبالمقارنة بنحو 38.17 مليون بنهاية سبتمبر 2019 و33.94 مليون بنهاية اكتوبر 2018.