شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يؤكد على عدم انسحاب روسيا من اتفاق "أوبك+" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة السعودي في تصريحات صحفية إنه لا أحد في روسيا يفكر في الانسحاب من اتفاق أوبك+ في مارس المقبل.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن من المهم لأوبك+ أن تجتمع في مارس لمراجعة اتفاقها الحالي، بحسب وكالة "رويترز".

وأسفر اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في نهاية ديسمبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حلفائها من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا ،عن خفض إضافي للإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2020.

وبموجب هذا الاتفاق المبدئي يكون إجمالي حجم التخفيضات الجديدة 1.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.7% من الإنتاج العالمي، تنفذ فقط خلال فترة ثلاثة أشهر، ولم يتعهد المنتجين باتخاذ أي إجراء جديد بعد انتهاء أجل الاتفاق فى آذار/مارس 2020.