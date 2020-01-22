شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: دعم قوي ينتظر الاقتصاد السعودي بعد انتهاء طرح "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، في تصريحات صحفية إنه بعد تلقي خزائن صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" حوالي 30 مليار دولار من طرح محلي لأسهم "أرامكو" الشهر الماضي ستتلقى قطاعات الاقتصاد دعما في رأس المال، وفقا لوكالة رويترز.

وتوقعت شركة الراجحي كابيتال في وقت سابق، أن تصل توزيعات شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" إلى 80 مليار دولار في العام الحالي، مستبعدة أن يؤثر ذلك على الإنفاق الاستثماري لدى الشركة.

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وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).