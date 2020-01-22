شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يعود إلى المقاومة – تحليل - 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة ليقترب من المقاومة المحورية 0.9712، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي عند 0.9588.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9712 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9620 والمقاومة 0.9740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط