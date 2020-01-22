شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الدعم – تحليل - 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط ليصل إلى دعم القناة الصاعدة، يرافقه ظهور إشارات تشبع في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف التداولات الإيجابية داخل القناة المذكورة ومن ثم التوجه نحو 0.7015 الذي يمثّل الهدف الإيجابي الرئيسي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.6805 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6805 والمقاومة 0.6890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد