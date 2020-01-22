شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينخفض بهدوء – تحليل - 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 في الجلسات الماضية، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 62.50 كهدف رئيسي أول.

الضغط السلبي المستمر الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، ليتجه السعر نحو مناطق 59.60 بعد تجاوز الهدف الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 65.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط