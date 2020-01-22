شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية هادئة الآن في طريقه لزيارة مستوى 57.40 الذي يمثّل هدفنا السلبي الأول، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل سلبي الآن.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لمواصلة الانخفاض وكسر المستوى المذكور أعلاه لتمتد الموجة الهابطة نحو 54.60 كمحطة تالية، مع التذكير بأن اختراق 59.20 سيقود السعر لاختبار المقاومة الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 60.90 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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