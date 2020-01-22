شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر الدعم المحوري – تحليل - 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 17.90 ويلامس مستوى 17.60 بشكل مباشر، مع ملاحظة أن السعر يستقر فوق هذا المستوى الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبع في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً واستئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة.
لذلك، نحن نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، والهدف الرئيسي المنتظر يصل إلى 17.38، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 17.60 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للتوجه نحو 16.96 كهدف سلبي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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