شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه ضغط سلبي – تحليل - 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب محاولات لكسر مستوى 1554.10 يوم أمس، لكنه أغلق الشمعة اليومية فوقه، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بسلبية جديدة ليتحرك دون المستوى المذكور.
لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن التماسك فوقه سيقود السعر للارتفاع من جديد والتوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1575.90، بينما يمثل الثبات دونه عامل سلبي سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، ليتجه نحو مستويات 1536.50 وقد يمتد إلى 1518.85 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1540.00 والمقاومة 1565.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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