الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة – تحليل - 22-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بارتفاع ملحوظ ليختبر مقاومة النطاق الجانبي 1.3092 ويستقر عندها، مع ملاحظة أن السعر يبدأ بتقديم إشارات انعطاف هابط الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبع في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، ليدعم فرص الارتداد هبوطاً والتوجه لزيارة دعم النطاق المذكور عند 1.3039 خلال الجلسات القادمة.
وبالتالي، سيبقى النطاق الجانبي قائماً على المدى اللحظي إلى أن يتم تأكيد اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أن تجاوز المقاومة المذكورة سيدفع السعر لزيارة مستوى 1.3180 كهدف تصحيحي تالي، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيقود السعر للعودة إلى المسار الهابط الذي يستهدف مناطق 1.2950 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3160
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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