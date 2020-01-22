شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يبدأ بإيجابية – تحليل - 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار مقابل الين تداولات اليوم بميل صاعد بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50 الذي يقدّم دعم إيجابي جيد للسعر، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، مما يعزز فرص استمرار الميل الصاعد اليوم، بانتظار اختبار مستوى 110.50 مبدئياً.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 109.33، مع التذكير بأن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 111.50 كهدف إيجابي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.50 والمقاومة 110.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد