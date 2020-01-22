شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تقاطع بشكل سلبي ليدعم فرص الانخفاض خلال الجلسات القادمة، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 1.2920.
نذكر بأن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 1.2736 كمحطة تالية، بينما يمثل اختراق 1.3040 مفتاح اندفاع السعر لاختبار المقاومة الأهم عند 1.3150 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2950 والمقاومة 1.3100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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