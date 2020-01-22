شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية يوم أمس لكنه اصطدم بحاجز مقاومة قوي شكّله المتوسط المتحرك 50، ليرتد هبوطاً ويختبر دعم القناة الصاعدة مجدداً، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة للتوجه نحو 1.1180 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1.1065، حيث إن كسره سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مستوى 1.0985 كمحطة سلبية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1040 والمقاومة 1.1180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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