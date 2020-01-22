شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأدنى لها في شهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1084 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1082، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1087، بينما حقق الأدنى له في شهر عند 1.1077.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.5% إلى 5.43 مليون منزل مقابل تراجع 1.7% عند 5.35 مليون منزل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالأمس خلال فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بما توصلت إليه إدارته من صفقات تجارية وإنجازات اقتصادية لبلاده، مشيراً للاتفاقات التجارية المبرمة مع كل من الصين، المكسيك وكندا، وذلك مع أفادته بأن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ستبدأ في وقت قريب وأن التعريفات الجمركية قائمة خلال محادثات المرحلة الثانية، مضيفاً أن هناك علاقة طيبة تجمعه بنظيره الصيني.

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وفي نفس السياق، حذر الرئيس الأمريكي ترامب من أن إدارته ستفرض رسوم جمركية 25% على السيارات الأوروبية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري عادل بين واشنطون وبروكسل، وذلك مع تهديده بفرض رسوم جمركية 100% على النبيذ الفرنسي، وأفادته بأن فرنسا ستتوقف عن فرض رسوم على شركات الإنترنت في الوقت الراهن وأنه ليس لديه نية للالتقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني في المنتدى.

وجاء تصريحات الرئيس الأمريكي الجمهوري خلال فعليات دافوس والتي تضمنت انتقاده لبنك الاحتياطي الفيدرالي لكونه خفض الفائدة بصورة ضعيفة، بالتزامن مع بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين والتي تهدف لعزله من منصبه عقب الاتهامات التي وجهت إليه من قبل مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية على خلفية مكالمته الهاتفية المسربة مع رئيس الوزراء الأوكراني.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفين مينوتشن خلال فعليات دافوس، أن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين بلاده والصين لن تتضمن إلغاء التعريفات الجمركية بالكامل، وأن الجزء الأول من المرحلة الثانية قد يتضمن تأجيل بعض التعريفات، وذلك مع تحذيره لكل من إيطاليا وبريطانيا من كونهم سيواجهان تعريفات جمركية أمريكية أذا ما استمرا في فرض ضريبة رقمية على شركات مثل جوجل وفيسبوك.

وجاءت تحذيرات وزير الخزانة الأمريكي مينوتشن لكل من إيطاليا وبريطانيا عقب تراجع فرنسا عن فرض ضريبة رقيمة وتعهد باريس وواشنطون على تجنب اندلاع حرب تجارية بينهم حتى نهاية العام الجاري على الأقل، بينما نوه لكون توقعات النمو لبلاده لهذا العام منخفضة للغاية، مع أفادته بأن الصفقات التجارية الأخيرة ستؤدي إلى دعم وتيرة النمو، مضيفاً بأن التحديات التجارية الأمريكية لن تؤثر على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.