شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في عدة أشهر مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام برنت للجلسة التاسعة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 22 من أيار/مايو وارتداد خام نيمكس للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.29% لتتداول عند مستويات 58.09$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.26$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 58.34$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار/مارس القادم 0.39% لتتداول عند 64.32$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.57$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 64.59$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.65 مقارنة بالافتتاحية عند 97.62، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 97.53.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.5% إلى 5.43 مليون منزل مقابل تراجع 1.7% عند 5.35 مليون منزل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في مقابلة له مع تلفزيون بلومبيرج على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن أسواق النفط لا تزال هادئة لكون العالم مغمور بالخام الذي يأتي بشكل أساس من الولايات المتحدة، وجاء ذلك في أعقاب تأكيد الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي على ارتفاع الإنتاج النفطي الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد عند 13.3 مليون برميل يومياً.

وفي سياق أخر، فقد أعربت المؤسسة المالية جولدمان ساكس في مذكرة لها بالأمس إن فيرس كورونا الذي نشأ في ووهان في الصين قد يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي للنفط بواقع 26 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2020، وأن وقود الطائرات قد يمثل نحو ثلثي ذلك التراجع، وأنه من المرجح تراجع أسعار النفط بنحو 2.9$ للبرميل نتيجة لذلك الأمر.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 14 منصة إلى إجمالي 673 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر، موضحة أول ارتفاع أسبوعي لها في أربعة أسابيع، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الإنتاج الأمريكي للنفط لمستوى قياسي جديد مع مطلع العام الجاري 2020.