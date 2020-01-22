شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي ينخفض 0.12% في بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء. وهبط نيكي 0.12 في المئة ليسجل 23835.49 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 في المئة إلى 1732.48 نقطة.

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