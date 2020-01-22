الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض 

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أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة اليوم متراجعة عن مستويات قياسية مرتفعة مع انتقال فيروس تاجي من الصين إلى شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية وقيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 151.25 نقطة، أو 0.52 %، إلى 29196.85 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 8.83 نقطة، أو 0.27 % ليغلق عند 3320.79 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 18.14 نقطة، أو 0.19 %، إلى 9370.81 نقطة.

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