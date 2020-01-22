شكرا لقرائتكم خبر عن "الثروة الداجنة": أسعار كرتونة البيض 35.5 جنيه من المزرعة وللمستهلك 40 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ارتفاع أسعار البيض بالأسواق بسبب انخفاض درجات الحرارة حيث ترتفع مدة التدفئة داخل المزارع، وهو ما يعنى زيادة تكاليف الإنتاج على المنتجين، هذا بخلاف ارتفاع أسعار العلف والتى زادت 100 جنيه خلال الشهر الماضى.

وأشار السيد فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار كرتونة البيض فى المزرعة وصلت إلى 35.5 بزيادة تقترب من 5 جنيهات عن بداية العام، موضحا أن سعر الكرتونة فى السوق يتراوح بين 40 – 42 جنيها بحد أقصى، وان الأسعار المبالغ فى من المحلات التجارية ليست صحيحة، حيث أن هناك البعض يبيع بأسعار ازيد من ذلك وهذا غير مناسب مع السعر الرسمى أو هامش الربح المناسب للأسعار الحالية.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن هناك تراجع فى حجم المنتجين حيث هناك الكثير منهم انسحب من السوق وذلك بالرغم من زيادة الانتاج المصرى من الدواجن والبيض خلال العام الماضى ولكن ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات مع عدم زيادة فرص التصدير.

جدير بالذكر أن شعبة الثروة الداجن أعلنت عن أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، لافتا إلى أن سعر كيلو الفراخ البلد فى المزرعة 35 جنيها للكيلو فى المزرعة مع تراجع ملحوظ فى الطلب عليها، إضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، مقابل 120 بيضة سنويا خلال عام 2018، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.