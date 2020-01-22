شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: ارتفاع عدد الشركات الرابحة لـ10 والأصول لـ41 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن تحسن كافة مؤشرات الشركات التابعة العام المالى 2018-2019،عن العام المالى 2017-2018.

أضاف مصطفى لـ"الخليج 365" أن النتائج كانت إيجابية للغاية، حيث بلغت محصلة مجمل الربح للشركات التابعة نحو 5.2 مليار جنيه، مقابل مستهدف لذات العام 4.9 مليار جنيه ونحو 5.2 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2017/2018 بمعدل نمو عن المستهدف 8 %..

أضاف انه بلغ إجمالى إيرادات النشاط الجارى نحو 18.8 مليار جنيه مقابل مستهدف لذات العام بنحو 20.9 مليار جنيه ونحو 18.1 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2017/2018 بمعدل نمو عن العام السابق 4 %.

وأوضح أنه بلغ الفائض بعد الضرائب للشركات الرابحة نحو 4.106 مليار جنيه، مقابل مستهدف لذات العام بنحو 3.715 مليار جنيه،ونحو 4.745 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2017/2018 بمعدل نمو عن المستهدف 11 %..

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أوضح رئيس القابضة الكيماوية، أنه ارتفع عدد الشركات الرابحة إلى 10 شركات، مقارنة بـ9 فى عام 2017/2018، كما انخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 7 شركات مقارنة ب 9 شركات فى 2017/2018، وذلك بعد استبعاد الشركة القومية للأسمنت.

كما بلغت قيمة الصادرات للشركات التابعة نحو 1646 مليون جنيه، مقابل مستهدف لذات العام بنحو 1582 مليون جنيه، ونحو 1175 مليون جنيه فى العام السابق 2017/2018 بمعدل زيادة عن المستهدف 4 % ومعدل نمو عن العام السابق 40 %.

وحول أجور العاملين فى الشركة أشار المحاسب عماد الدين مصطفى، إنه بلغت الأجور المنصرفة للعاملين بالشركات التابعة نحو3.576 مليار جنيه مقابل نحو 3.295 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2017/2018، بمعدل نمو 9 %، كما بلغ متوسط عدد العاملين 27806 عامل مقابل 28479 عامل فى العام المالى السابق 2017/2018، وارتفع متوسط الأجر السنوى للعامل بالشركات التابعة إلى 89181 جنيه مقابل 81007 جنيه فى العام المالى السابق 2017/2018 بمعدل نمو 10 %.

وأضاف إنه بلغ إجمالى الأصول بالشركات التابعة فى 30/6/2019، نحـــو 41 مليار جنيــــه، مقابـــل 33 مليار جنيه فى 30/6/2018 بمعدل نمو 23 %.، كما بلغ رصيد مخزون الإنتاج التام للشركات التابعة فى 30/6/2019 بعد خصم المخصص نحو 572 مليون جنيه، مقابل نحو 475مليون جنيه فى 30/6/2018 بمعدل نمو بنحو 20 %.، لافتا انه بلغ رصيد القروض طويلة الأجل فى الشركات التابعة فى 30/6/2019 نحو 9 مليار جنيه، مقابل مستهدف لذات العام بنحو 11.4 مليار جنيه ومقابل نحو 7.9 مليار جنيه فى 30/6/2018.،كما بلغت حصة الشركة القابضة فى حساب توزيع أرباح الشركات التابعة خلال العام المالى 2018/2019 نحو 1.213 مليار جنيه مقابل نحو 1.385مليار جنيه فى العام المالى السابق 2017/2018 وذلك بخلاف توزيع اضافى من الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بنحو 1.65 مليار جنيه.