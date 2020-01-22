شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بدعم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.72% بما يعادل 0.15 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 8.78، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 10.38 إلى 7.18).

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.78، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند مستوى 9.16 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.67 ومستوى المقاومة 9.16.