شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 1.65% بما يعادل 0.45 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد عل المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.95، ليستهدف مستوى المقاومة 30.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.95 ومستوى المقاومة 29.00.