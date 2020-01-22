شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بترورابغ (2380) بصورة طفيفة في آخر جلساته، وذلك بعد محاولات السهم البحث عن قاع صاعد لاكتساب زخماً إيجابياً، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليأتي ارتفاع السهم الأخير كمحاولة منه لاستعادة تعافيه، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.28% بما يعادل 0.06 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 21.02، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 22.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.02 ومستوى المقاومة 22.16.