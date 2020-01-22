شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيرا (1810) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.96% بما يعادل 0.44 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.94، ليستهدف مستوى المقاومة 23.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.94 ومستوى المقاومة 23.72.