شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جاكو (6020) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.00% بما يعادل 0.12 نقطة، وقد سجل السهم أعلى سعر له بتلك الجلسة عند 12.30 ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً مكاسبه تلك ليغلق على سعر افتتاحه، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.76.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.94 ومستوى المقاومة 12.60.