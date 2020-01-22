شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يجني أرباحه – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شاكر (1214) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.36% بما يعادل -0.46 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وليحاول أيضاً بتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.84، ليستهدف مستوى المقاومة 14.53.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00.