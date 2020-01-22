البحري يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 22-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم البحري (4030) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده في التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.44% بما يعادل -0.55 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 36.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.90 ومستوى المقاومة 39.20.
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