شكرا لقرائتكم خبر عن الأندلس يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأندلس (4320) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.11% بما يعادل 0.18 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.90 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 15.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.96 ومستوى المقاومة 16.90.