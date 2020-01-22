شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يتمسك بالسلوك الإيجابي – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جبل عمر (4250) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.71% بما يعادل 0.45 نقطة، وذلك بدعم إيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن الأهم من ذلك تأثره باختراق خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 30.00، طيلة ثبات الدعم 26.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 28.35.
كانت هذه تفاصيل خبر جبل عمر يتمسك بالسلوك الإيجابي – تحليل صباحي – 22-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.