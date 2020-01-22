شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يتمسك بالسلوك الإيجابي – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جبل عمر (4250) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.71% بما يعادل 0.45 نقطة، وذلك بدعم إيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن الأهم من ذلك تأثره باختراق خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 30.00، طيلة ثبات الدعم 26.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 28.35.