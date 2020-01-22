شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي للجلسة السابعة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة عشرة في خمسة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط توجه أنظار المستثمرين إلى فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

في تمام الساعة 02:43 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 0.6839 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6845، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 11 من كانون الأول/ديسمبر الماضي عند 0.6827، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6848.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 1.9% إلي ما قيمته 93.4 مقابل انخفاض 1.8% عند ما قيمته 95.1 في كانون الأول/ديسمبر، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة وظائف العمالة الماهرة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.6% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الخميس عن بيانات سوق العمل الاسترالي.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.5% إلى 5.43 مليون منزل مقابل تراجع 1.7% عند 5.35 مليون منزل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالأمس خلال فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بما توصلت إليه إدارته من صفقات تجارية وإنجازات اقتصادية لبلاده، مشيراً للاتفاقات التجارية المبرمة مع كل من الصين، المكسيك وكندا، وذلك مع أفادته بأن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ستبدأ في وقت قريب وأن التعريفات الجمركية قائمة خلال محادثات المرحلة الثانية، مضيفاً أن هناك علاقة طيبة تجمعه بنظيره الصيني.

وفي نفس السياق، حذر الرئيس الأمريكي ترامب من أن إدارته ستفرض رسوم جمركية 25% على السيارات الأوروبية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري عادل بين واشنطون وبروكسل، وذلك مع تهديده بفرض رسوم جمركية 100% على النبيذ الفرنسي، وأفادته بأن فرنسا ستتوقف عن فرض رسوم على شركات الإنترنت في الوقت الراهن وأنه ليس لديه نية للالتقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني في المنتدى.

وجاء تصريحات الرئيس الأمريكي الجمهوري خلال فعليات دافوس والتي تضمنت انتقاده لبنك الاحتياطي الفيدرالي لكونه خفض الفائدة بصورة ضعيفة، بالتزامن مع بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين والتي تهدف لعزله من منصبه عقب الاتهامات التي وجهت إليه من قبل مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية على خلفية مكالمته الهاتفية المسربة مع رئيس الوزراء الأوكراني.