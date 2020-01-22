شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مراكز الاتصالات تبحث تغير اسمها بإضافة المدفوعات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات، بالاتحاد العالم للغرف التجارية، أن الشعبة ستبحث اضافة مسمى المدفوعات والخدمات الإلكترونية إليها، وذلك عقب تشكيل مجلس الإدارة الجديد وهيئة المكتب وذلك لأن خدماتها اختلفت عما كانت عليه من قبل.

وأضاف سعيد فى تصريح خاص لليوم السابع، أن تغيير الاسم سيتم الاستقرار عليه بناء على عدة مقترحات من الأعضاء بأول اجتماع عقب تشكيل المجلس.

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كان سعيد، قد أكد لليوم السابع فى وقت سابق، أن مراكز الاتصالات تبحث حاليا مع معنيين إمكانية ربط مراكز الاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية الكترونيا أسوة بمراكز الخدمات البريدية ومراكز خدمة المواطنين وذلك للتيسير على المواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على خدماتهم عبر الانترنت والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.

وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "، أنهم التقوا المسؤولين بملف الميكنة بوزارة التخطيط قبل انتقال الملف إلى وزارة الاتصالات لبحث هذا الأمر، مشيرا إلى أن مراكز الاتصالات فى السابق كانت تصل إلى 36 ألف مركز وانخفضت إلى 18 ألف مركز ثم حاليا وصلت إلى 6 آلاف مركز، ولجأ العديد من أصحاب تلك المركز إلى تغيير النشاط للاستمرار بدلا من اغلاقها لذا نسعى إلى المشاركة فى تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا".

تسلمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 13 من يناير نحو 20 مشروعًا للتحول الرقمى وميكنة الخدمات بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، والتى كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقًا)، فى مجال التحول الرقمى، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.