شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتحرك بنطاق ضيق من التداولات – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، لينحصر تداولات المؤشر بنطاق جانبي ضيق، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع مرة أخرى، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.29% بما يعادل 24.381 نقطة، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت مظلة استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6).

لهذا نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره أعلى مستوى 8399.82، ليستهدف مستوى المقاومة 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8636.59.