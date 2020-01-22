شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجع مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الأربعاء.

هذا وتابعنا كشف البنك المركزي الكوري الجنوبي عن بيانات النمو للربع الرابع والتي أظهرت اتساع الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الماضي 1.2% عن ما كان عليه في الربع الثالث الماضي، ليعكس أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2017، متفوقة على توقعات المحللين التي أشارت لنمو 0.8%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي القلق من انتشار فيروس كورونا في أعقاب التأكيد على أولى حالة أمريكية لفيروس الالتهاب الرئوي الذي أودي بحياة تسعة أشخاص في الصين وأصاب أكثر من أربعمائة شخص هناك حتى الآن، كما أكد مسئولي الصحية أيضا على وجود حالات في كل من تايلاند، كوريا الجنوبية واليابان بالإضافة إلى تايوان.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.31% ليربح 5.45 نقطة ويصل إلى المستوى 1,740.42، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.51% ليربح هو الأخر 120.94 نقطة ويصل إلى المستوى 23,985.50.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.55% ليخسر 22.77 نقطة ويصل إلى المستوى 4,091.54، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.56% ليخسر هو الأخر 17.10 نقطة ويصل إلى المستوى 3,035.04.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.72% ليربح 202.77 نقطة ويصل إلى المستوى 28,188.10، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.74% ليربح هو الأخر 16.59 نقطة ويصل إلى المستوى 2,256.28.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.62% ليربح 72.76 نقطة ويصل إلى المستوى 11,877.90، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.98% ليربح هو الأخر 69.26 نقطة ويصل إلى المستوى 7,135.60.