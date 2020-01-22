شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع ثقة المستهلك الاسترالي خلال كانون الثاني/يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين لشهر كانون الثاني/يناير والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 1.9% إلي ما قيمته 93.4 مقابل انخفاض 1.8% عند ما قيمته 95.1 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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