اللجين يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 22-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم اللجين (2170) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.02% بما يعادل -0.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع وتعافي السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 28.50، ليستهدف مستوى المقاومة 32.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.50 ومستوى المقاومة 30.00.
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