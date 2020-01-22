شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أبو معطي (4191) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 0.06 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.00، ليستهدف مستوى المقاومة 19.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 19.60.