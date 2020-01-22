شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يسارع باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد محاولة سهم أسواق المزرعة (4006) جني أرباح بجلسته ما قبل الأخيرة، عاود السهم ارتفاعه سريعاً ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 1.53% بما يعادل 0.26 نقطة، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة 17.21، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 19.20 إلى 14.00)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.21، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 18.09 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.60 ومستوى المقاومة 17.60.