شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يسارع باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد محاولة سهم أسواق المزرعة (4006) جني أرباح بجلسته ما قبل الأخيرة، عاود السهم ارتفاعه سريعاً ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 1.53% بما يعادل 0.26 نقطة، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة 17.21، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 19.20 إلى 14.00)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.21، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 18.09 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.60 ومستوى المقاومة 17.60.
كانت هذه تفاصيل خبر أسواق المزرعة يسارع باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 22-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.