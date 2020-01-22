شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إنتاج الأغذية يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع إنتاج الأغذية (TFBI) بصورة طفيفة في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.01% بما يعادل 0.58 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرارا لدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4392.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 4519.97.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4392.80 ومستوى المقاومة 4519.97.