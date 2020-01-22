شكرا لقرائتكم خبر عن سدافكو يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سدافكو (2270) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 141.80 ليؤكد على اختراقه، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 141.80، ليستهدف مستوى المقاومة 148.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 139.00 ومستوى المقاومة 148.45.