شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي ينخفض بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المراعي (2280) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -0.25 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك زيادة الضغوط السلبية مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 50.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 48.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.00 ومستوى المقاومة 50.00.