شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإنشاء المجالس التصديرية بالانتخاب لحل مشاكل المصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور منير مسعود عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية سابقا، بضرورة تشكيل المجالس السلعية "التصديرية" بالانتخاب بين الأعضاء، وأن يتم تشكيل مجلس الإدارة بينهم وليس بالتعيين وفقا للقانون الحالى، لافتا إلى أن اختيار أعضاء بالانتخاب يسمح بعرض كافة المشكلات التى تواجه قطاع المصدرون أمام الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن إنشاء المجالس السلعية بالتعيين من وزير التجارة والصناعة يقلل من طرح كافة المشكلات التى تواجه مصدرو السلع المختلفة، حيث أن المجلس المختار أعضائه بالتعيين تقتصر مناقشته للقضايا أو الأزمات على السلع التى يصدرها رؤساء المجلس فقط، على الرغم من اختلاف وتنوع السلع المصدرة للخارج وتعرضها للمزيد من المشكلات فى بعض الأحيان، ولابد أن تكون معروضه على الوزراء المعنيين من أصحابها.

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وأضاف مسعود، أن دعم الصادرات متوقف منذ عدة سنوات، ولابد من سرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لصرف مستحقات المصدرون من دعم الصادرات التى تساهم فى حل جزء من الأعباء المالية فى الشحن أو النقل للمصدرين، مما يدعم من زيادة حصة السلع المصرية إلى الأسواق العالمية، والذى يعود بالفائدة على الاحتياطى النقدى لدى البنوك المصرية، قائلا " اللى بياخدوا الدعم مش حرامية "، لأن الدعم يساعد على تخفيف الأعباء على الصناعات المختلفة مما يزيد من قدرتها التنافسية فى التصدير، ومن أبرز هذه الأعباء ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من الغاز والكهرباء وغيرها على المصنعين فى السوق المحلى.

وأوضح أن دعم الصادرات لابد أن يسير بطرق مرنة بين الوزارة والبنك المركزى، من خلال مستندات البنوك التى تثبت حجم الصادرات إلى الخارج ووصول العائد من الدولار، ويليها صرف نسبة الدعم للمصدرين دون اللجوء لقوائم الانتظار فى الحصول علية، الأمر الذى يقلل من الفرص التصديرية للخارج.

من الجدير بالذكر، أعلنت الدكتورة نيفين جامع استمرار عمل المجالس التصديرية فى تشكيلها الحالى لمدة 3 أشهر حتى مارس المقبل، على أن يتم الاعلان عن التشكيل الجديد الأول من ابريل.