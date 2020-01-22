شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) جني أرباح نتوقع -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 821 فلس، بعد سلسلة من الارتفاعات الذي بداها السهم مع بداية العام الحالي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 800 فلس كمستوى اول ثم 760 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 840 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 813.0 بينما مستوى المقاومة هو 828.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط