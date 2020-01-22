شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 22.40 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 25 ريال، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك استمرار الأداء السلبي للسهم في المدى القصير، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 21 فلس فانه سيواصل تراجعه لمستوى 18 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22.1 بينما مستوى المقاومة هو 22.8 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط