شكرا لقرائتكم خبر عن بنك برقان (BURG) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 310 فلس بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، متجاوزا بذلك القناة الهابطة متوسطة الأجل، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 325 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 305 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 308.0 بينما مستوى المقاومة هو 311.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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