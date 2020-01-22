شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة عربي القابضة (AGHC) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 250 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل مرة أخرى لمستويات قد تصل الى 151 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 230 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 246 بينما مستوى المقاومة هو 256 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط