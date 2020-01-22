شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 336 فلس، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 328 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 300 فلس مرة أخرى، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 345 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 330.7 بينما مستوى المقاومة هو 338.7 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط