شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أركان الكويت العقارية (ARKAN) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الثلاثاء لينهي الجلسة عند مستوى 83 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 84 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 73 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 86 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 80 بينما مستوى المقاومة هو 85 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط