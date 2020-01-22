شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عقارات الكويت (KRE) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 103 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 94 فلس مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 108 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 101 بينما مستوى المقاومة هو 104 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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