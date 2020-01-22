شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 212 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 208 فلس مرة أخرى كمستوى اول ثم 205 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 216 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 211.0 بينما مستوى المقاومة هو 213.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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